KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Cephanelik bölgesinde içten içe patlamalar devam ediyor.
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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Cephanelik bölgesinde içten içe patlamalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:46 Kaynak: AA
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Cephanelik bölgesinde içten içe patlamalar devam ediyor. Bölgeye girişler kapatılarak güvenli bir alan yaratıldı"
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