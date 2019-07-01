KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay Maraş'ta incelemelerde bulundu
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:29 Kaynak: AA
(KKTC) Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, Maraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Özersay, konuya ilişkin Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam üzeri Bakanlığımızdan bir heyetle kapalı Maraş'ta incelemelerde bulunduk. Yakında şekillendireceğimiz envanter komisyonundan önce, ön inceleme mahiyetindeki bu ziyaret çok yararlı oldu." ifadesini kullandı.
KKTC'de 18 Haziran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş'ın açılması konusunda bir adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.
KKTC'nin Gazimağusa
şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nin (BMGK) aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.
Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, kadınların ilgisinden zor anlar yaşadı
Hapis cezası olduğu için yüzerek Kıbrıs'a kaçan Survivor Taner'den ilk açıklama
Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama
Erdoğan Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız