KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Rumlar ekonomik nefes almamızı istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Rumlar ekonomik nefes almamızı istemiyor - Son Dakika Dünya

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Rumlar ekonomik nefes almamızı istemiyor

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum yönetmeni Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs nedeniyle Ada'daki kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatmasına sert tepki gösterdi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Rumlar ekonomik nefes almamızı istemiyor, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum yönetmeni Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs nedeniyle Ada'daki kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatmasına sert tepki gösterdi. Özersay, "Rum tarafı bu akıl dışı yaklaşımını çok fazla sürdürmemeli. Rum yönetimi, bizim ekonomik olarak nefes almamızı engellemeye çalışan bu yaklaşımla hiçbir yere varamayacaklar" dedi.

"Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin geçiş kapılarına dair tek yanlı ve keyfi uygulaması hem Kıbrıslı Rumlara, hem de Kıbrıslı Türklere eziyet etme sonucunu doğurdu" diyen Özersay, yazılı açıklamasında,  "Koronavirüs bahanesi ile atılan adım hiç inandırıcı değildir" dedi.

Türkiye'nin mültecilerle ilgili aldığı kararın Rumları etkilememesi gerektiğini ifade eden Özersay, "Türkiye Cumhuriyeti tarafından kısa süre önce ülkesinde bulunan mülteciler ile ilgili olarak atılmış olan adımın KKTC'de herhangi bir mülteci akımı yaratmadığı aşikar olduğuna göre, eğer Kıbrıs Rum tarafı bundan endişe duyarak kapılara dair hamle yaptıysa bunu da kısa süre içerisinde gözden geçirmek zorundadır" şeklinde konuştu.

EKONOMİK ENGELLEME

Rum yönetimin Kuzey'den yapılan alışverişten rahatsız olduğunu kaydeden Özersay, şöyle devam etti:

"Sadece ülkenin belirli bölgelerinde bulunan ve kapılar kapandığı için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımız, esnafımız var. Özellikle Güzelyurt bölgesi esnafımız, benzin istasyonları, bugün bizimle temasa geçerek rahatsızlıklarını dile getirdiler. İki taraf arasında artan ekonomik aktivite, toplumlararası ilişkiler ve diyalog açısından son derece önemli aslında. Güneye geçerken de geriye dönerken de ciddi zaman kaybeden ve perişan olan vatandaşlarımız var. Güneyden kuzeye düzenli olarak gelen Kıbrıslı Rumların yaşadığı ayrı bir eziyet. Rum tarafı bu politikasını bir hafta geçmesini beklemeksizin gözden geçirmek zorundadır. Bizim ekonomik olarak nefes almamızı engellemeye çalışan bu yaklaşımla hiçbir yere varamayacaklar."


Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
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