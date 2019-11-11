KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'dan Soysal için başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Prof. Dr. Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayımladı.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özersay, "Ankara Siyasal'dan öğrencisi olmaktan onur duyduğum Hocam, Kıbrıs Türk halkının haklı tezlerinin dünyada savunulmasında fikri düzeyde bugüne değin çok büyük emeği geçmiş olan, eski Dışişleri Bakanı, Hukukçu Prof. Mümtaz Soysal'ı maalesef kaybettik. Ailesinin, yakınlarının, Türk halkının ve Kıbrıs Türk halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA