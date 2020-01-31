KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Türk bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi. Özersay yaptığı açıklamada, "Türk bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum. 21. yüzyılda bir devletin, milletin en önemli sembolüne, bayrağına saldıracak kadar alçalan ırkçı bir zihniyet Avrupa Parlamentosunda! Yazıklar olsun! Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına, Türk bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum" dedi. - LEFKOŞA