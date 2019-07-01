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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Düşen Suriye füzesi (2)

1 saat önce

KÖYLÜLER KONUŞTUKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Düşen Suriye füzesi (2), System.String[]

KÖYLÜLER KONUŞTU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Taşkent sakinlerinden 71 yaşındaki Mustafa Kaşifoğulları olay anını şöyle anlattı:
"Gökyüzünde sarı bir şey gördüm. Öncesinde gürültüsü geldi.  Cismin yere vurmasıyla duman çıktı. Uçak ya da helikopter düştü sandım. Yere çarptıktan sonra bir iki dakika içinde patlama oldu. Evler sallandı. Yangın başladı."
43 yaşındaki Yıldız Kaşifoğulları ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Önce damda bir sarsıntı hissettik. Sonrasında bir gürültü koptu. Babam 'Koşun da tepeye bir şey düştü' dedi. Ardından yangın çıktı. İtfaiyeyi ilk biz aradık. Komşuları da uyardık" diye konuştu.
Sefa KARAHASAN,


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Taşkent, Kıbrıs, Suriye, Dünya
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