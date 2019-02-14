KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Oktay, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ne girişte karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 45 dakika sürdü.
Görüşmede, Türkiye
ve KKTC'nin her alandaki ilişkileri ele alındı, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:46 Kaynak: AA
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