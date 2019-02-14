Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Oktay, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Türkiye ve KKTC'nin her alandaki ilişkileri ele alındı, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:46 Kaynak: AA

fuat oktay, Kıbrıs, Politika
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