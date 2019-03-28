KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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