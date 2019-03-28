Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:47 Kaynak: AA

Politika
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