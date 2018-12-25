Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Tufan Erhürman, göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Erhürman'ın tedavisi devam ediyor.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Tufan Erhürman'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Acil Servisine başvurduğu bildirildi.

DEĞERLERİ NORMAL ÇIKTI

Kardiyoloji biriminde rutin kontrolleri yapılan Erhürman'ın değerlerinin normal çıktığı ve kontrol amaçlı hastanede istirahat ettiği belirtildi.

Erhürman'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

KONTROL AMAÇLI ANJİYO YAPILDI

Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Erhürman'ın durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel
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