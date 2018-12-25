KKTC Başbakanı Erhürman Hastaneye Yatırıldı
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Başbakanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erhürman'ın yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Acil Servisine başvurduğu bildirildi.
Kardiyoloji biriminde rutin kontrolleri yapılan Erhürman'ın değerlerinin normal çıktığı ve kontrol amaçlı hastanede istirahat ettiği belirtildi.
Erhürman'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor.
Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Erhürman'ın durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:37 Kaynak: AA
Erman Toroğlu: Fenerbahçeliler, Ersun Yanal'a Çok Umut Bağladı
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı
Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu