Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Erhürman Hastaneye Yatırıldı

KKTC Başbakanı Erhürman Hastaneye Yatırıldı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı.

KKTC Başbakanı Erhürman Hastaneye Yatırıldı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erhürman'ın yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Acil Servisine başvurduğu bildirildi.

Kardiyoloji biriminde rutin kontrolleri yapılan Erhürman'ın değerlerinin normal çıktığı ve kontrol amaçlı hastanede istirahat ettiği belirtildi.

Erhürman'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Erhürman'ın durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:37 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erman Toroğlu: Fenerbahçeliler, Ersun Yanal'a Çok Umut Bağladı KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:18:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Erhürman Hastaneye Yatırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]