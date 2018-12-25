KKTC Başbakanı Erhürman'ın Durumu İyi
57 dakika önce
Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içerisinde taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan KKTC
Başbakanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içerisinde taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi. Dün akşam saatlerinde göğsündeki ağrı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan anjiyo sonrasında Erhürman'ın damarlarında herhangi bir tıkanıklık tespit edilmediği, gün içerisinde taburcu olmasının beklendiği kaydedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:46 Kaynak: İHA
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