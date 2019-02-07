KKTC Başbakanı Erhürman, Soylu'yu Kabul Etti- KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Türkiye...

- KKTC Başbakanı Erhürman, Soylu'yu kabul etti KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanlarda (FETÖ ile mücadele) yaşadığı sorunlar elbette bizim de sorunlarımız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özellikle FETÖ konusunda KKTC, hem 15 Temmuz'da ardından onun terörist örgüt...

- KKTC Başbakanı Erhürman, Soylu'yu kabul etti

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanlarda (FETÖ ile mücadele) yaşadığı sorunlar elbette bizim de sorunlarımız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Özellikle FETÖ konusunda KKTC, hem 15 Temmuz'da ardından onun terörist örgüt ilan edilmesinde karşılıklı elde ettiğimiz sonuçlarla iyi bir süreci yönettik"



ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, FETÖ ile mücadele konusunda "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanlarda yaşadığı sorunlar elbette bizim de sorunlarımız" dedi.

KKTC Başbakanı Erhürman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Başbakanlık'ta kabul etti. Kabulde, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı. Soylu'yu KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erhürman, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin bir başka ülke ile kıyaslanamayacağını söyledi. Adli, göç ve sahil güvenliği konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanacaklarını ifade eden Erhürman, bu işbirliğinin çok daha ileriye taşınması gerektiğine inandığını vurguladı.

FETÖ ile mücadele

KKTC Başbakanı Erhürman, KKTC'nin Fetullahçı Terör Örgütü konusunda çok hızlı harekete geçtiğini belirterek "Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti ile çok yakın iş birliği içerisinde yürütülecek bir çalışma. Birçok veri orada ve o verilerden yararlanmak gerekiyor. Bu konuda çok iyi bir iş birliği kurulduğunu özellikle bu iş birliğinin son dönemde daha da geliştiği bilgisine sahibim. Bu beni çok mutlu ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanlarda yaşadığı sorunlar elbette bizim de sorunlarımız" diye konuştu.

İstanbul Kartal'da çöken bina dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getiren Erhürman, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

"FETÖ konusunda KKTC ile iyi bir süreci yönettik"

Bakan Soylu da görüşmede, KKTC ile kent güvenliği yönetim sistemi, düzensiz göç ve adli iş birliği konusunda protokoller imzaladıklarını anlattı. Bu yüzyılda sınırları da aşan terör, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göç gibi değişik sorunlarla ciddi mücadele ettiklerinin altını çizen Soylu, "Özellikle FETÖ konusunda KKTC, hem 15 Temmuz'da ardından onun terörist örgüt ilan edilmesinde karşılıklı elde ettiğimiz sonuçlarla iyi bir süreci yönettik. Bunun çok daha ileri bir seviyeye gelmesi bizim en temel arzumuzdur." dedi.

PKK'nın, Türkiye'nin çevresindeki birçok ülkeden destek bulmaya çalıştığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin terörü kaynağında yok etme çalışmalarını engellemeye çalışan unsurlar bulunduğunu söyledi. Soylu, Türkiye ve KKTC'nin birbirlerine destek olması gerektiğini vurgulayarak KKTC'nin Türkiye için çok şey ifade ettiğini kaydetti.

Görüşmenin ardından Erhürman ve Soylu'nun huzurunda Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu'nda "Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü" Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından imzalandı.

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