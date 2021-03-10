KKTC Başbakanı Saner anjiyo oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner'e, göğüste baskı şikayeti ile başvurduğu hastanede başarılı bir şekilde anjiyo yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner anjiyo oldu. Saner'in göğüste baskı şikayetiyle gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan anjiyonun ardından hastanenin Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Saner'in durumuna ilişkin açıklama yaptı. Özyılkan tarafından yapılan açıklamada, Saner'e EKG ve EKO'da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyografi uygulanması kararı alındığı kaydedildi.

Başhekim Dr. Özyılkan, "Yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. Saner, kısa süreli gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir" dedi. - LEFKOŞA