KKTC Başbakanı Ersin Tatar AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakan Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk basınına başarıyla hizmet veren AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, Milli Mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına ve Cumhuriyet devrimlerine tanıklık eden, bunu hem Türk halkına hem de dünyaya aktararak, Türk halkının sesinin duyurulmasında tarihi ve önemli görevi bulunan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle en içten tebriklerini iletti.

AA'nın Kıbrıs Türk halkının sesinin de dış dünyaya duyurulmasında çok önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan ve bu verimli çalışmaların devamını dileyen Tatar, şöyle devam etti:

"AA'nın asırlık geçmişinin deneyimleri ışığında önümüzdeki dönemlerde, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere özveriyle ve fedakarca çalışan her bir mensubuna başarılar diliyorum."