Kktc başbakanı ersin tatar - kapalı maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır - Son Dakika

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Kktc başbakanı ersin tatar - kapalı maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır
6 saat önce
Kapalı Maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
Kapalı Maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır
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