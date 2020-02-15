Kktc başbakanı ersin tatar - kapalı maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kktc başbakanı ersin tatar - kapalı maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır - Son Dakika

Kktc başbakanı ersin tatar - kapalı maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır

6 saat önce

Kapalı Maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır.

Kapalı Maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır

Kktc başbakanı ersin tatar - kapalı maraş'ın açılması tarihi dönüm noktasıdır

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
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