KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı.
1 saat önce
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar
, S-200 füzesinin Taşkent
köyü bölgesine düştüğünü doğruladı. - LEFKOŞA
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