Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı.
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı.

1 saat önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı., System.String[]
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
ersin tatar, lefkoşa, taşkent, KKTC, 3. Sayfa
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