KKTC Başbakanı'nın 'Halk Oyunları' Performansı Beğeni Topladı
32 dakika önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'nun "Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor" sloganıyla düzenlediği 8. Halk Dansları Şöleni'nine katıldı.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'nun "Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor" sloganıyla düzenlediği 8. Halk Dansları Şöleni'nine katıldı.
Geceye katılanlara plaketler veren Başbakan Erhürman, şölenin sonunda sahneye çıktı.
Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Genel Koordinatörü Tanju Hastunç, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Birinci
ve Milletvekili
Armağan Candan'la birlikte 'Erkek Karşılama' adlı halk oyununu oynadı.
Başbakan'ın halk oyunundaki performansı büyük beğeni topladı. Erhürman'ın halk dansları oyunu ile ilgili görüntüler de KKTC
'de en çok konuşulan konu oldu. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:07 Kaynak: DHA
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