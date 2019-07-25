Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır
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KKTC Başbakanı: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır

31 dakika önce

KKTC Başbakanı Tatar, "Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır" dedi.

KKTC Başbakanı: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır, System.String[]
KKTC Başbakanı Tatar, "Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır" dedi.
Kıbrıs, Tatar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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