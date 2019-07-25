KKTC Başbakanı: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır
31 dakika önce
KKTC Başbakanı Tatar, "Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır" dedi.
KKTC Başbakanı Tatar
, "Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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