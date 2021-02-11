- KKTC Başbakanı Saner: "Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi" - Son Dakika

- KKTC Başbakanı Saner: "Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi"

11.02.2021 18:09

- KKTC Başbakanı Saner: "Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi" LEFKOŞA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

- KKTC Başbakanı Saner: "Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi"

LEFKOŞA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamanın, BM'nin 53 yıldır Kıbrıs konusuna neden çözüm bulamadığının en net ifadesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, yaklaşık iki saat süren heyetler arası görüşmelerin ardından protokol imza törenine katılarak açıklamalarda bulundu. Başbakan Ersan Saner konuşmasında, bugün KKTC'de çok önemli bir gün yaşandığını belirterek KKTC'nin kalkınması adına Türkiye ile birlikte adım attıklarını ifade etti. Her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye'nin yanlarında olduğu günlerden birini yaşadıklarını kaydeden Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ekibinin kendilerini onurlandırdığını ifade etti. Türkiye ile KKTC'nin bir ulusun iki ayrı devleti olduğunu dile getiren Saner, "Türk ulusunun hak ve çıkarlarını koruma adına her platformda olduğu gibi KKTC'nin de dünyayla rekabet edebilmesi ve KKTC'nin anavatanda olan bilgi, teknoloji ve deneyimlerinden faydalandırılması için bugün bizlerle birliktedirler" dedi.

"Altyapı yatırımları yeni bir ivme kazanacak"

Saner, KKTC'de yeni altyapı yatırımlarının başlayacağı veya bir ivme kazanacağı bu dönemde, Covid-19 sürecinde her zaman yanlarında olan ve destekleriyle kendilerini güçlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a da teşekkür etti. Kıbrıs konusunun yaklaşık 53 yıldır Birleşmiş Milletler'in önünde duran en eski konulardan biri olduğunu kaydeden Saner, "Kıbrıs konusunda, Kıbrıslı Türklerle adada hiçbir şeyi paylaşmak isteme arzusu içinde olmayan Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tutumu sayesinde maalesef bugüne kadar herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi"

Saner, dün özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamanın, BM'nin 53 yıldır Kıbrıs konusuna neden çözüm bulamadığının en net ifadesi olduğunu söyledi. Başbakan Saner, Kıbrıs'ta federasyon tezine bağlı bir çözümün gerçekleşemeyeceğinin herkes tarafından çok net bilinmesine rağmen dünyanın bu konuda artık ısrar etmesinin hiçbir anlam ifade etmediğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok net bir şekilde ortaya konduğunu dile getirdi.

"İki egemen devlet, iki eşit halk"

Saner, bu bağlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizlerin yıllardır ifade ettiğimiz ve Kıbrıs Türk halkının ancak iki egemen devlet ve iki eşit halk olarak bu adada anılacağını da bir kez daha teyit etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"İstila sorunu varsa 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı istila edildiği gerçeğidir"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı açıklamaları kınayan Saner, "Eğer Kıbrıs'ta bir istila sorunu varsa bu istila sorunu 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından istila edildiği gerçeğidir" şeklinde konuştu. Herkesin Kıbrıs'taki sorunun 1974 yılında başladığını düşünürken, aslında 1974 yılında anavatan Türkiye'nin anayasal hakkı olan garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'taki Türk kardeşlerinin yardımına koştuğunu ifade eden Saner, "O gün bugündür de adada barış vardır, eksik olan sadece bir anlaşmadır" dedi.

"Ezber bozan politikalara devam etmeliyiz"

Anavatan Türkiye ile ezber bozan politikaları uygulamaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Saner, Maraş konusunda dünyada ezber bozan politika uyguladıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda altyapı yatırımları da dahil olmak üzere, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı kapsamında tasarlanması gereken bir bölgemiz, KKTC olarak tüm mükellefiyetlerimizi yerine getirerek Maraş bölgesiyle ilgili birtakım daha kararlı adımları atacağımızı buradan tüm dünyaya ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Saner, Türkiye'nin gücünü yanlarında hissetmelerinin kendilerinin en önemli avantajı olduğunun da altını çizdi.

Covid-19 salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları tüm ülkelerin yaşadığını, ekonomik darboğazdan geçtiklerini dile getiren Saner, dünyanın 10 büyük ülkesi başta ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya'nın gerek ekonomik gerekse sağlık sistemlerindeki aksamalardan dolayı sıkıntılar yaşadığını anlattı. Saner, KKTC'nin geçtiğimiz yıl Covid-19 sürecini yaşarken, anavatan Türkiye'nin reel sektörün desteklenmesi yanında Acil Durum Hastanesi'ni KKTC'ye hibe etmesinin en önemli yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.

"Neleri başarabileceğimizin göstergesi"

Avrupa Birliği ülkelerinde, hatta Güney Kıbrıs'ta dahi Acil Durum Hastanesi bulunmadığına dikkat çeken Saner, "Bizim böyle bir ayrıcalığı sahip olmamız, bizlerin Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz zaman neleri başarabileceğimizin en net göstergesidir" şeklinde konuştu.

Bugün yaklaşık 2 saat toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Saner, 2021 yılı Mali İşbirliği Protokolü ile ilgili görüşlerini ortaya koyduklarını da kaydetti. Saner, "Bu dönemden başlayarak sizlerin ve benim başkanlığımda tüm bakanlıklarımızla birlikte bu konuları da en sıkı bir şekilde denetleyerek inşallah ortaya koyduğumuz hedefleri 2021 yılı içerisinde gerçekleştirmek hepimizin en önemli hedefidir" dedi.

"Ekonomiye ivme kazandıracağız"

KKTC'nin bütçe olarak hizmete dayalı sektörlerden gelir elde ettiğini, bunların başında turizm ve yükseköğrenim geldiğini söyleyen Saner, bu iki dalda da anavatan Türkiye ile atacakları adımlarla ekonomiye bir ivme kazandıracaklarını kaydetti. Saner, çok uzun zamandan bu yana yapımına başlanan ancak tamamlanmasında bazı sıkıntılar yaşanan projelere de dikkat çekerek, Türkiye'nin Ulaştırma Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandığını hatırlattı. Saner, imzalanan protokol ile daha önceden temeli atılan 59 kilometrelik yollara ek olarak Girne-Çatalköy, Değirmenlik bölünmüş yollarının tamamlanması için de çok önemli bir yol kat ettiklerini düşündüğünü söyledi. Saner, bu yılın ortasına doğru Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun da tamamlanarak hizmete sokulmasının hedeflendiğini belirtti. Saner, KKTC'nin ilk özelleştirmesi olan Ercan Devlet Havalimanı'nın da tamamlanarak bir an önce halkın ve dünya insanlığının hizmetine girmesi için gerekli adımları en seri şekilde atacaklarını ifade etti.

"Telefon Dairesi'nde kamu-özel ortaklığıyla yeniden yapılandırma"

Başbakan Saner, haberleşme sektöründe de kamu-özel ortaklığıyla Telefon Dairesi'nin yeniden yapılandırılarak 4.5G ve 5G hizmetlerini en kısa zamanda KKTC'de hizmete koymak amacıyla ihaleye çıkılması için Türkiye'nin katkılarını beklediklerini ifade etti. E-devlet ile vatandaşa hizmeti bir portaldan yönlendirmek ve hizmeti ayağa götürmek adına yapılan çalışmaların bugün itibarı ile daha da hız kazanacağını belirten Başbakan Saner, "Burada vatandaşımıza kesintisiz hizmet vermek ve bütün ihtiyaçlarını internet üzerinden bilgisayardan yönlendirebileceği bir e-devlet kapısını açmak bunun üzerinden bütün devlete dair işlemleri yapmak da bizim en elzem görevlerimiz arasındadır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Saner, imzalanan 4 ayrı protokolün de KKTC için çok önemli olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ekibiyle birlikte 2 günlük ziyareti sırasında gösterdikleri anlayış ve katkıları nedeniyle teşekkür etti. Saner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bugüne kadar gösterdiği doğrudan destek, ilgi ve alakadan dolayı da teşekkürlerini sundu.

- KKTC Başbakanı Saner: Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi
- KKTC Başbakanı Saner: Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi
- KKTC Başbakanı Saner: Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi
- KKTC Başbakanı Saner: Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KKTC Başbakanı Saner: 'Erdoğan'ın açıklaması, Kıbrıs sorununa BM'nin neden çözüm bulamadığının en net ifadesi' - Son Dakika


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