KKTC Başbakanı Saner, Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

KKTC Başbakanı Saner, Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

16.04.2021 12:19
KKTC Başbakanı Saner, Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "Anayasamız açıkça hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını yazmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "Anayasamız açıkça hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını yazmaktadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararı ile KKTC'de hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin, bazı din görevlilerinin üyesi olduğu Hizmet Sendikasının (HİZMET-SEN) 2018'de açtığı davayla ilgili dün verdiği kararı, basında yer alan haberlerden öğrendikten sonra Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile görüştüğünü belirtti.

Saner, Atalay'ın da basına açıkladığı üzere, söz konusu sendikanın, Din İşleri Değişiklik Yasası'nın 8B Maddesi'nin 2. Fıkrası'nın A Bendi'nde yer alan "Din Hizmetleri Eğitimi ve Halkla İlişkiler Birimi bünyesinde eğitim işleriyle görevli bakanlığın izniyle yapılan hafızlık eğitimi kurslarını düzenlemek, sınav yapmak ve başarılı olanlara hafızlık belgesi vermek" şeklinde düzenlenen ve Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu kaydetti.

Anayasa Mahkemesi'nin HİZMET-SEN'in başvurusunu uygun bulduğunu ifade eden Saner, "Şimdi yapılacak olan Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ortaya çıkmasının ardından mahkemece eksik görülenleri gidermek ve hafızlık kurslarının devamını sağlamaktır." dedi.

Saner açıklamasında, Din İşleri Başkanlığının da devletin bir kurumu olduğunun altını çizerek "Dolayısıyla devletin dışında bir kurumun hafızlık kursları düzenlemesi diye bir şey söz konusu değildir. Din İşleri Başkanlığının dini alandan sorumlu bir devlet kuruluşu olarak ilgili bakanlık ve diğer devlet kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak görevini yerine getirmesi gayet doğaldır ve esasen bu kurumumuzun görevidir. Anayasamız açıkça hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını yazmaktadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin kararı ışığında gerekli yasal düzenlemeler yapılarak bu kurslara devletin ilgili bakanlık ve kurumları vasıtasıyla devam edileceğini vurgulayan Saner, kursların doğal olarak Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenerek Milli Eğitim Bakanlığının da uzman müfettişleri ile denetimlerini yapacağını ve kurslar sonunda verilecek belgeleri onaylayacağını belirtti.

Saner, "Bizler anayasaya bağlıyız ve din eğitimi almayı anayasaya aykırı olarak görmüyor tam tersine vatandaşın bir hakkı, toplumsal bir ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla dünyanın tüm medeni ülkelerindeki düzenlemelerin benzerleri ile bu konuya bir düzenleme getirme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

KKTC'de Din İşleri Başkanlığının Kuran-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, Talip Atalay, Başbakan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Saner, Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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