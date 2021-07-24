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KKTC Başbakanı Saner: "Maraş, KKTC toprağıdır" - Son Dakika

KKTC Başbakanı Saner: "Maraş, KKTC toprağıdır"

24.07.2021 22:15
KKTC Başbakanı Saner:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Maraş açılımıyla ilgili kınama kararına tepki göstererek, "Maraş, KKTC toprağıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Maraş açılımıyla ilgili kınama kararına tepki göstererek, "Maraş, KKTC toprağıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Maraş açılımıyla ilgili kınama kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Başbakan Saner açıklamasında, söz konusu karara tepki göstererek, "Maraş, KKTC toprağıdır" dedi. Saner açıklamasında, "Kıbrıs konusunun 1963 yılından bu yana devam etmesinin başlıca sorumlusu Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin kendi çıkarları yüzünden Kıbrıs gerçeklerini görmezden gelmesidir. Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Rum tarafının 2004 referandumunda Birleşmiş Milletler Planı'nı reddetmesi üzerine yazdığı raporda, 'Rumların aslında planı değil Kıbrıs'ta bir çözümü, Türklerle yönetimi ve zenginliği paylaşmayı reddettiğini' belirtmesini bile dikkate almayan Güvenlik Konseyi hala Rumların uzlaşmazlıklarını artırıcı yanlış tutumunu devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Kapalı Maraş'la ilgili aldığı açılma kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarına uygun olduğunu belirten Saner, "Maraş'taki mülkiyet konusunun hukuki yollardan çözümünü ve Rumların tüm çözüm önerilerini reddetmesi, Birleşmiş Milletlerin de onları desteklemesi sonucu hayalet kente dönüşen kentin yeniden yaşam bulmasını amaçlamaktadır. Şöyle ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Xenides-Arestis davasında vermiş olduğu hükümler uyarınca kurulmuş ve süreç içimde Rumların Devletimiz sınırları içindeki mülkiyet iddiaları bakımından bir iç hukuk mekanizması haline gelmiştir" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine açılan Demopoulos davasının kabul edilebilirliğine ilişkin almış olduğu 1 Mart 2010 tarihli kararı hatırlatan Saner, "Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Rumların mülkiyet iddialarının çözümü için etkin bir hukuki çare sunduğunu saptamış ve aksini iddia eden şikayetlerin başvurularını iç hukuk yolunun tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Taşınmaz Mali Komisyonumuza 15 Temmuz 2021 itibariyle, toplam 6 bin 877 adet başvuru yapılmış ve bunlardan bin 227 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 34 tanesi de duruşma yoluyla sonuçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Hükümetimizin 16 Temmuz tarihinde kapalı Maraş'ın yüzde 3 buçukluk kısmının askeri bölge olmaktan çıkarılması için aldığı karar Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş için bugüne kadar yapılan toplam 335 başvurunun sonuçlandırılmasını sağlamaya yöneliktir" diyen Saner, açılan bölgede toplam 36 başvuru olduğunu ve Maraş açılımı kararlarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyledi.

Saner ayrıca, "Bir kez daha vurguluyorum; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arestis davasında Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş'taki mülkiyet sorununu çözmesini önermiştir. Attığımız yeni adım bu öneriye karşılıktır. Birleşmiş Milletler gölge etmezse bu adım Kıbrıs meselesi, Maraş ve mülkiyet konularının halledilmesi yönünde ciddi katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş'la ilgili son Başkanlık açıklamasını tanımıyor, kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Örgütü bugüne kadar Kıbrıs konusunun adil, yaşayabilir bir antlaşma ile sonuçlanmasına olumlu katkı sağlayamadı. Örgüt, devam eden yanlış zihniyetiyle konuya yaklaşmaya devam ederse Kıbrıs konusunun çözümüne asla katkıda bulunamaz" sözlerini kaydetti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC Başbakanı Saner: Maraş, KKTC toprağıdır

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Maraş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Saner: 'Maraş, KKTC toprağıdır' - Son Dakika


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