KKTC Başbakanı Saner: "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" - Son Dakika

KKTC Başbakanı Saner: "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde"

25.03.2021 18:48
KKTC Başbakanı Saner:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" dedi.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yıl kutlamalarını Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesine yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜN KALKMASINI İSTİYORLAR"

"Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yılını kutlamasını, Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesinin Kıbrıs konusunda bugüne kadar neden bir anlaşma sağlanamadığının en açık kanıtı olduğuna" dikkati çeken Başbakan Saner, Miçotakis ve Anastasiadis'in Kıbrıs'ta bir anlaşma olması için Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını istediklerini belirtti. Başbakan Saner, Anastasiadis ile Mitçotakis'in hayal aleminde olduklarını ve Kıbrıs Türklerini oyuna getirip Enosis yolunu açabileceklerini sandıklarını kaydetti.

"İKİLİNİN ORTAYA KOYDUKLARI GÖRÜŞLER ASLA MASUMANE VE DOSTANE DEĞİLDİR"

Anastasiadis ve Miçotakis'in ortak basın toplantısı yaptıklarını belirten Saner, "Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yıldönümü nedeniyle Atina'ya gitmiş ve bu vesile ile Yunan Başbakanı Mitsotakis ile görüşüp ortak basın toplantısına katılmıştır. Bu ikilinin basın toplantısında ortaya koydukları görüşler asla masumane ve dostane değildir" dedi.

"TÜRKİYE İLE BAĞIMIZI KOPARABİLECEKLERİNİ ZANNETMEKTEDİRLER"

"Rum liderle Yunan Başbakanı hala, 450 yıldır devam eden Kıbrıs adasındaki Türk varlığını sona erdirmenin düşmanca hesabı içinde görülüyorlar" diyen Saner, "Hala, Kıbrıs Türkü'nün egemen bir halk olma noktasından geriletebileceklerini, devletimizi ortadan kaldırabileceklerini ve Türkiye ile bağımızı koparabileceklerini zannetmektedirler" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis'in bir kez daha Türk askerinin Ada'dan çekilmesi ve garantilerin kaldırılmasını istediğini belirten Saner, "Rum-Yunan zihniyetinin asla değişmeyeceğinin bir göstergesidir ve tüm siyasal partilerimizle halkımız tarafından dikkatle not edilmelidir" dedi.

"İLGİLİ TARAFLARA, RUM-YUNAN İKİLİSİNİN HAYALLERİNİ KIBRIS TÜRKÜ'NE HAKSIZLIK YAPMAKTAN VAZGEÇMELERİ ÇAĞRISI YAPMAK İSTİYORUM"

Saner, "Bir kez daha tüm ilgili taraflara, artık Rum-Yunan ikilisinin bu hayallerini görüp Kıbrıs Türkü'ne haksızlık yapmaktan vazgeçmeleri çağrısı yapmak istiyorum. Bilinmelidir ki en zor koşullarda bile Rum-Yunan ikilisinin Enosis emellerine geçit vermeyen Türkiye ile Kıbrıs Türkü bugün düne göre çok daha güçlüdür ve asla haklarından vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRK HALKI GERİ ADIM ATMAYACAKTIR"

"Rum-Yunan ikilisi ne kadar çabalarsa çabalasın, Kıbrıs Türk Halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullanan Saner, "Kıbrıs'ta hakikaten bir anlaşma isteyen varsa, 2 devletli bir çözüm bulunmasına ve bu 2 Devletin işbirliği yapmasına yardımcı olur" dedi.

(İHA)

KKTC Başbakanı Saner: Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde

Kıbrıs, Yunan, Türk, Rum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Saner: 'Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde' - Son Dakika


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