KKTC Başbakanı Saner, yeni hükümetin programını Meclis'te okudu Açıklaması - Son Dakika

KKTC Başbakanı Saner, yeni hükümetin programını Meclis'te okudu Açıklaması

14.12.2020 15:17
KKTC Başbakanı Saner, yeni hükümetin programını Meclis'te okudu Açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programı, Başbakan Ersan Saner tarafından Cumhuriyeti Meclisinde okundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programı, Başbakan Ersan Saner tarafından Cumhuriyeti Meclisinde okundu.

Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada "Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hükümetimizin en önemli önceliği, ülke ekonomisini düzenleyip ileriye taşımak olacaktır." dedi.

Ülkeyi 2021 yılı ekim ayı içerisinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde oldukları için meclise bu süreçte yapabileceklerini ve yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren bir hükümet programı sunduklarını söyleyen Saner, "Sağlık alanında, bilim insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını dikkate alarak gereken adımları atacağız. Özellikle yapımı tamamlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır. Tüm dünyada gündeme gelen Kovid-19 aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecektir." diye konuştu.

Ülkenin Kovid-19 nedeniyle olağanüstü bir salgın ve ekonomik kriz içerisinde olduğunu ve bu krizin ne kadar süreceğinin bilinmediğini vurgulayan Saner, bu krizin KKTC'de neden olacağı tahribatı minimize edebilmek için hükümetin, Cumhuriyet Meclisi'ni gelecek yaz tatili döneminde de etkin bir şekilde çalıştırarak yasama ve denetim faaliyetlerine devam edilmesini amaçladığının altını çizdi.

"Önceliğimiz, Türkiye ile mali protokol imzalamak olacaktır"

Başbakan Saner, şöyle devam etti:

"İçinden bulunduğumuz ve tüm dünyayı da etkisi altına alan pandemi felaketi ve ekonomik kriz ortamında önceliğimiz, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sonuçlandırılıp imzalamak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu ekonomik krizde toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarının bilincinde olup kıt kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve yönetilmesinde başbakanlığın etkin bir rol oynayacağını vurgulamak isterim. Başbakanlık bünyesinde Kapalı Maraş'ın açılım sürecine teknik katkı koyacak, bu açılımın özelde Kıbrıs Türk turizmine, genelde ülke ekonomisine maksimum katkı sağlaması için önerilerde bulunacak özel bir komite oluşturulacaktır."

Saner, hükümetin dış politikasında temel hedefinin, sadece Kıbrıs sorunu bağlamında değil, diğer tüm alanlarda uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını, uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde geliştirilen pro-aktif yaklaşımlar çerçevesinde korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımak olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında 50 yılı aşkın süredir federasyon zemininde ve Rum-Yunan uzlaşmazlığı nedeniyle sonuçsuz olarak sürdürülen müzakerelerin 2017'de Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda çöktüğünü hatırlatan Saner, "18 Ekim 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, halkımızdan iki devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözüm konusunda yetki almıştır. Hükümetimiz bu doğrultuda tam bir uyumla Cumhurbaşkanlığı ve ana vatan Türkiye ile istişare içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapacak KKTC'nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için uğraş verecektir." ifadelerini kullandı.

"Kapalı Maraş'a dair atılacak adımlar, her platformda ilgili çevrelere anlatılacaktır"

Saner, eşit sahibi oldukları doğalgaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını Türkiye ile korumaya devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Saner, yeni hükümetin dış politika vizyonuna ilişki şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs Türk halkını yok sayarak haklarımızı gasbetmesine izin verilmeyecek. Bu yönde atacakları adımlara Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte mukabil yanıt verilecek ve bu doğrultudaki kararlılığımız ileriye taşınacaktır. Doğu Akdeniz bölgesine istikrar getirecek doğalgaz konusunda diplomasi ve diyalog zeminindeki iş birliği öneri ve çağrılarımız halen masadadır. Bu hususların görüşülebileceği, ilgili paydaşların katılımıyla düzenlenecek doğalgaz konusundaki bölgesel konferans önerimizin gerçekleşebilmesi doğrultusunda çok taraflı bir diplomasi yürütülecektir. Geçtiğimiz ekim ayında açılan Kapalı Maraş'a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılacak adımlar konusunda belirlenen devlet politikası, Cumhurbaşkanlığı ve ana vatan Türkiye ile birlikte ileriye götürülecek ve aktif diplomasi anlayışıyla her platformda ilgili çevrelere anlatılacaktır."

Saner, ekonomi, turizm, tarım, teknoloji ve diğer alanlarda da hükümetin gerçekleştirmeyi planladığı programla ilgili detaylı bilgi verdi.

Başbakan, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Saner, yeni hükümetin programını Meclis'te okudu Açıklaması - Son Dakika


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