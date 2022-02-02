KKTC Başbakanı Sucuoğlu, 30 milletvekili ile hükümet kurmak istediklerini söyledi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına ilişkin, 30 milletvekili ile güçlü bir koalisyon hükümeti kurmak istedikleri söyledi.

Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarına ilişkin Kıbrıs Postası WEB TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla ilgili resmi görevlendirmenin henüz yapılmadığını kaydeden Sucuoğlu, ön hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Sucuoğlu, fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve politik ikbalin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durduklarını kaydeden Sucuoğlu, bunun nedeninin ise Mecliste güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu belirterek, erken bir genel seçim daha olabileceğine ancak bir erken seçimi daha ülkenin kaldıramayacağını da söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) koalisyon seçenekleri arasında olmadığını dile getiren Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

"Stratejik olarak iktidarda olamama düşüncesi doğru değil"

Muhalefete seslenen Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi de dahil olmak üzere, partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, "stratejik olarak iktidarda olmama" düşüncesinin doğru olmadığını belirterek, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, "Bizim hedefimiz en güçlü şekilde hükümeti kurabilmek, yapılacak radikal kararla halkımıza nasıl katkı verebiliriz bunun üzerine çalışmak. Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek. Yine olmazsa demokrasilerde çare tükenmez tekrardan bir erken seçime gidilir." diye konuştu.

Parti, partisel, kişisel çıkarların ve hedeflerin ön planda olmaması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, "halk bana muhalefet görevi verdi" denilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu, "Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok." dedi.

Seçim sonuçları

KKTC erken genel seçim 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimi UBP, yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC'nin 7 farklı bölgesinden Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin isimlerini 24 Ocak'ta açıklamıştı.

Seçimin resmi sonuçları 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.