KKTC Başbakanı Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını söyledi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını, bu şekilde devam edilmesi halinde birkaç haftada yüzde 90-95'e çıkılacağını bildirdi.

Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan "Markaj" programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni ekonomik tedbirlerle ilgili çalışmalar başlatacaklarını, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında alınan ekonomik tedbirlerin yeterli olmadığını vurgulayan Sucuoğlu, "Günlerdir akaryakıt sorunuyla uğraşıyoruz. Akaryakıt sorunu, bugün çözüldü. Yeni ekonomik tedbirler gelecek." dedi.

Sucuoğlu, Türk lirası yerine avro para birimine geçilmesi gerektiğiyle ilgili söylemlere ilişkin "Kasada para yok, stabil para birimine nasıl geçilecek? Para birimini değiştirmek kolay değil. Ekonomistlerle görüştüm, şu an için ihtimal vermiyorlar. Bizim gibi yardım ve borçlanmayla giden ülkelerde para biriminin değiştirilmesinin imkansıza yakın ve macera olduğunu söylediler." diye konuştu.

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili Çalışma Bakanı Koral Çağman ile görüştüğünü aktaran Sucuoğlu, seçim öncesi asgari ücretin belirlenmesini istediklerini, ilgili tarafların mutlaka masaya oturacağını dile getirdi.

Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını belirterek, böyle giderse birkaç haftada yüzde 90-95'e çıkılacağını ve bundan çok memnun olduklarını söyledi.

Pozitif vaka ve hastaneye yatış sayısının çok olduğuna dikkati çeken Sucuoğlu, şöyle devam etti:

"Aşısızlar yanında aşı süresi biten hastalar da hayatını kaybediyor. Evet bazı sıkıntılar var ama sağlıkta dünya sorunlar yaşıyor. Şansımız, küçük bir ülke olmamız ve aşılamayı hızlı şekilde tamamlayacak olmamızdır. Eksiklikler, yorgunluk ve personel eksikliği var. Elimizdeki ambulans sayısı bellidir. Sıkıntıları gidermek için çalışıyoruz."

"Sıcak paranın ülkeye gelişi için adım atılmalı"

Sucuoğlu, sıcak paranın ülkeye gelişi için adım atılması gerektiğinin altını çizerek, yatırımcıyı kaçırmayacak adımların atılması ve yap-işlet-devret modellerinin görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Fransız ve Alman yatırımcılar olduğunu kaydeden Sucuoğlu, "Sentetik maddelerden gemi yapılması düşünülüyor. İçinde çiftlik bulunduğu tatil köyleri yapılmak isteniyor. Sıcak paranın ülkeye gelişi için adım atılmalı. Yabancılara mal satışı artırılmalı ancak stratejik ülkelere mal satma konusunda sınırlama olabilir. İmar planı üzerindeki ara emrinin kalkacağını düşünüyorum." diye konuştu.