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Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, ekonomi kurumlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika

Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, ekonomi kurumlarıyla toplantı yaptı

28.12.2021 18:30

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı yaptı.

Başbakanlıkta gerçekleşen toplantıya, Sucuoğlu'nun yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, müsteşarlar ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, Ekonomik Örgütler Platformunu temsilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yer aldı.

Sucuoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ekonomik Örgütler Platformu ile bakanların da katılımıyla gerçekleştirecekleri toplantıda, son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceklerini söyledi.

Önlerindeki süreçteki yol haritasını birlikte çıkarmaya çalışacaklarını ifade eden Sucuoğlu, dövizin yükselmesi ile ortaya çıkan diğer sıkıntılar ve daralan ekonomiye yönelik sıkıntıları hep birlikte aşmaları gerektiğine işaret etti.

Sucuoğlu, bu toplantıların periyodik olarak devam edeceğini ve ülke için özellikle 2022'de dar boğazdan çıkması adına adımlar atılacağını, ortak paydada bu yolu birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, ekonomi kurumlarıyla toplantı yaptı
Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, ekonomi kurumlarıyla toplantı yaptı
Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, ekonomi kurumlarıyla toplantı yaptı

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Ekonomi, Kıbrıs, Faiz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, ekonomi kurumlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika


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