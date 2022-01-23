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KKTC Başbakanı Sucuoğlu, erken genel seçim için oy kullandı Açıklaması - Son Dakika

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, erken genel seçim için oy kullandı Açıklaması

23.01.2022 12:23
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, erken genel seçim için oy kullandı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Faiz Sucuoğlu, "milletvekilliği erken genel seçimi" için oy kullanırken, "Sandıktan çıkacak her neticeye saygı duyuyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Faiz Sucuoğlu, "milletvekilliği erken genel seçimi" için oy kullanırken, "Sandıktan çıkacak her neticeye saygı duyuyoruz. Bu süreçte tek başına iktidarın en büyük önemi, siyasi istikrardır." dedi.

Başbakan Sucuoğlu, eşi Ece Sucuoğlu ve ailesi ile oyunu başkent Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 150 nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası okuldaki diğer sandıkları ziyaret eden ve görevlilere başarılar dileyen Sucuoğlu, daha sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sucuoğlu, seçimin gayet sakin bir atmosferde gerçekleştiğini kaydederek, propaganda döneminin de seviyeli, kimsenin kimseyi kırmadığı ve gerginliğin olmadığı bir şekilde geçtiğini söyledi.

Tüm partilere, başkanlarına ve vatandaşlarına teşekkür eden Sucuoğlu, bu süreçte herkesin Kıbrıs Türkü'ne yakışır bir şekilde davrandığını ifade etti.

Sucuoğlu, havanın güzel olduğunu ve diğer bölgelerde de seçime katılımın iyi gittiğine dair bilgiler aldığını dile getirdi.

"Yarından itibaren de tekrardan hızlı bir şekilde yeni hükümetin kurulması çalışmaları ve buna bağlı olarak ülkenin siyasi istikrarı yakalamasından sonra ihtiyacımız olan ekonomik istikrarı sağlamak için hazırlamış olduğumuz plan ve programları hızlı şekilde yürürlüğe sokarız. Beklentimiz bu." şeklinde konuşan Sucuoğlu, seçimi UBP'nin çok açık ara önde bitireceğini, hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, aylardır ülkenin her tarafını gezen, mitingleri ve coşkulu toplantıları yapan tek parti olduklarını söyleyerek, sokağa ve gösterilen ilgiye bakıldığından UBP'nin tek başına iktidara gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu ancak önemli olan halkın vereceği karar olduğunun altını çizdi.

Başbakan Sucuoğlu, "Sandıktan çıkacak her neticeye saygı duyuyoruz. Bu süreçte tek başına iktidarın en büyük önemi, siyasi istikrardır. Ülkemizde ortalama 1-1,5 yılda bir hükümet değişiyor. Koalisyon hükümetleri, 3'lü ve 4'lü hükümetlerle istikrar sağlayamadık. Siyasi istikrarın sağlanmadığı bir noktada ekonomik istikrarı sağlamak mümkün değil. Bu kısa süre içerisinde ne bir projeyi başlatıp bitirebilirsiniz ne de takip edebilirsiniz. Bizim mücadelemiz, 5 yıllık istikrarlı bir hükümet." diye konuştu.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarışıyor

KKTC'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Ülkede, Sucuoğlu başkanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümeti, 5 Kasım 2021'den bu yana iktidarda bulunuyor.

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Milletvekili, Lefkoşa, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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