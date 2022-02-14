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KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır" - Son Dakika

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır"

14.02.2022 23:34
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, şu anda görünenin 29 milletvekiliyle UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP)...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, şu anda görünenin 29 milletvekiliyle UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyonunun kurulması olduğunu söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.

Üçlü bir koalisyon modeli kuracaklarını belirten Sucuoğlu, şu anda görünenin 29 milletvekiliyle bir UBP-DP-YDP koalisyonu kurulması olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, "Çarşamba günü UBP Merkez Yürütme Kurutma ve Parti Meclisi'ne bilgi verip sonrasında hükümeti açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunarız." diye konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, bugün öğleden sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) UBP'ye ilettiği parti manifestosu ve bazı görüşlerini içeren yazılı metni değerlendirdiklerini söyledi.

CTP'den gelen yazlı metin konusunda özellikle Kıbrıs konusunda fikir ayrılıkları olduğunu belirten Sucuoğlu, bunun önceden de bilindiğini ve UBP'nin CTP'ye iyi niyet cevabı olacağını vurguladı.

Sucuoğlu, geçen hafta Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm partilerle görüşmüştü.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

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Demokrat Parti, Kıbrıs, Türk, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Sucuoğlu: 'Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır" - Son Dakika
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