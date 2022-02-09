KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarına başladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından dün yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti ziyaretlerine başladı.

Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, bu kapsamda ilk ziyaretini Yeniden Doğuş Partisine (YDP) yaptı.

Görüşmenin ardından konuşan Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedefliyoruz. Genel anlamda kendilerinin (YDP) ve partimizin görüşleri dinlendi. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde başlıklar halinde neler murat ettiğimizi, ülke ekonomisinin durumunu değerlendirdik." dedi.

Sucuoğlu, erken seçimin Mecliste yaşanan nisap sorunu nedeniyle yapıldığına işaret ederek, nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istediklerini söyledi.

YDP ile görüşmelerin değerlendirileceğini belirten Sucuoğlu, en kısa sürede yeniden bir araya gelineceğini söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti ile yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, iki partinin de hassasiyetlerini dile getirdiğini anlattı.

"Kurulacak olan hükümet hem sayısal olarak yeterli olmalı hem de uyum içinde çalışmalı." diyen Arıklı, reformlar yapılabilmesi için güçlü bir hükümetin kurulmasında büyük fayda olacağını kaydetti.

İkinci ziyaret DP'ye

Sucuoğlu başkanlığındaki heyet, ikinci ziyaretini Demokrat Partiye (DP) yaptı. Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, DP heyeti ile hükümete ilişkin karşılıklı görüşlerini sunduklarını belirterek, sunulan görüşlerin değerlendirilmesinin ardından cuma ve cumartesi günü tekrardan bir görüşme yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Toplantının "oldukça olumlu" geçtiğini dile getiren Sucuoğlu, gelecek 5 yıllık sürede istikrarlı bir hükümetin olması için iyi niyet ve güvenin olması gerektiğinin altını çizdi.

Sucuoğlu, bu haftaki görüşme ve değerlendirmelerin ardından, hafta başı UBP Parti Meclisi'ne bilgi vereceklerini, ardından gelecek hafta içerisinde hükümeti kurmayı planladıklarını kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise toplantının samimi geçtiğini ve birbirlerine sundukları çalışmaların örtüşür durumda olduğunu söyledi.

Ataoğlu, amaçlarının, vatandaşların beklentilerine cevap verebilme, seçim manifestolarında sunulan plan ve projeleri hayata geçirebilme ve uzun süreli hükümetlerin oluşması olduğunu belirtti.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (VTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.