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KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor

10.02.2022 22:55
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti ziyaretlerine devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti ziyaretlerine devam ediyor.

Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, bu kapsamda ziyaretlerine Halkın Partisi (HP) ile devam etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, HP ile daha önce gayri resmi görüştüklerini fakat bugün resmi görüşme yaptıklarını ve heyet olarak düşüncelerini paylaştıklarını söyledi.

Sucuoğlu, "Bugün olumlu, gayet güzel görüşme oldu. Samimi ortamda düşüncelerimiz paylaşıldı. Bu düşünceleri büyük ihtimalle yarın öğleden sonra veya cumartesi günü değerlendirip tekrardan önümüzdeki hafta başı gerekli görülürse ziyaretler devam edecektir. Önümüzdeki hafta çıkmadan da hükümeti netleştirmiş olacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkenin uzun ömürlü bir hükümete ihtiyacı vardır"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da görüşmenin verimli olduğunu söyledi.

Parti olarak üzerinde uzlaşmaya varıldığı takdirde hükümette yer almak ve ülkeye hizmet vermek istediklerini dile getiren Özersay, "Bu bağlamda görüşlerimizi paylaştık, UBP'nin görüşlerini dinledik. Karşılıklı olarak öneriler ortaya konulduğunu söyleyebilirim bugünkü görüşmeye ilişkin olarak. Her iki parti de kendi değerlendirmesini, yapılan öneriler çerçevesinde yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Özersay, "Umarım önümüzdeki günlerde karşılıklı esneklik gösterilerek bir uzlaşmaya varılır. Çünkü ülkenin uzun ömürlü, uyumlu ve çok gecikmeyecek bir hükümete ihtiyacı vardır." dedi.

Sucuoğlu, dün Yeniden Doğuş Partisi (DP) ve Demokrat Parti'yi (DP) ziyaret etmişti.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, HP yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) ise yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

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Hükümet, Kıbrıs, Ubp, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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