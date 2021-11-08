KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti programı, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde okundu.

Başbakan Sucuoğlu, Mecliste yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi KKTC'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem sağlık hem ekonomi alanında yarattığı olumsuzluklarla mücadele edildiği bu dönemde ülkeyi en kısa sürede seçime götürecek bir hükümet oluşumuna gidildiğini söyledi.

Kıbrıs'ta uzun yıllar federasyon zemininde yürütülen müzakerelerin Rum kesiminin, Kıbrıs Türk halkını eşit ortağı olarak görmemesi nedeniyle sonuçsuz kaldığını hatırlatan Sucuoğlu, federasyon modelinin artık geçmişin bir kalıntısı haline geldiğini söyledi.

Sucuoğlu, "Kıbrıs Adası'nda sürdürülebilir ve adil bir anlaşma ancak Ada'da hüküm süren gerçekler temelinde mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın Nisan 2021 sonunda gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi toplantısında yapmış oldukları önerileri, Ada'daki gerçekleri dikkate alan kabul edilebilir bir anlaşmanın önünü açabilecek nitelik taşımaktadır. Kıbrıs Türk tarafı, müktesep hakkımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün güvence altına alınmasıyla, iki devlet arasında iş birliği ilişkisini hedef alacak resmi müzakerelere başlanmasını önermektedir. Yeni politikamızın ileriye götürülmesi hükümetimizin dış politikadaki temel hedefidir." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin tam desteğine sahip Kıbrıs konusundaki yeni dış politikasını anlatmak için yoğun çaba gösterdiğinin ve göstereceğinin altını çizen Sucuoğlu, hükümetin, karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını beklemeden, iki devlet arasında Ada'yı etkileyen, her iki halkın ortak faydasına olabilecek konularda iş birliği yapılmasını da desteklediğini vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte eşzamanlı ve eşdeğer adımlar atacağız"

Sucuoğlu, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarların koruma kararlılığının devam edeceğine dikkati çekerek, "Doğu Akdeniz'de istikrarın tesis edilmesine yardımcı olacak ve karşılıklı fayda sağlayacak adımlar atmayı da sürdüreceğiz. Eşit sahibi olduğumuz doğal kaynakların ortak yönetimine ilişkin halihazırda yapmış olduğumuz iş birliği önerilerimiz halen masadadır. Ancak Rum tarafının hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek yanlı arama ve çıkarma faaliyetlerini sürdürmesi halinde sessiz kalınmayacak ve meşru haklarımızın gasbedilmesine göz yumulmayacaktır. Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine karşılık Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte eşzamanlı ve eşdeğer adımlar atacağız." dedi.

Bu süreçte "Seçim ve Halkoylaması Yasası"nda gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılacağına değinen Sucuoğlu, ana vatan Türkiye ile 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün imzalanabilmesi için çalışmalara hız verileceğini de ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş

birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolün 2022 Ocak itibarı ile hayat bulması sağlanacaktır." dedi.

Sucuoğlu, Türkiye'den kabloyla elektrik ve doğal gaz getirilmesi ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz aramalarıyla ilgili çalışmaların Türkiye ile iş birliği içerisinde artarak devam edeceğinin altını çizdi.

"Yeni tip koronavirüs aşılama oranının yükseltilmesiyle ilgili çalışmalara hız verilecek." diyen Sucuoğlu, Kovid-19 ile ilgili yeni tedavi modalitelerinin takip ve temini konusundaki çalışmalara önem verileceğine vurgu yaptı.

"Yurt dışı temsilciliklerimiz, Kapalı Maraş'a dair devlet politikamızı aktif bir diplomasiyle izah edecek"

Aşı sertifikası ile ilgili çalışmalara devam edileceğini açıklayan Sucuoğlu, yıllık Kovid-19 sürveyans raporunun hazırlanacağını ve hastanelerin hizmet kapasitesi ile etkinliğinin artırılacağını söyledi.

Sucuoğlu, "Yurt dışı temsilciliklerimiz, uluslararası hukuku ve mülkiyet hakkını gözeterek formüle edilen Kapalı Maraş'a dair devlet politikamızı tüm çevrelere aktif bir diplomasi icra ederek izah edeceklerdir. Büyük önem verdiğimiz Kapalı Maraş açılımını aşamalı olarak ileriye götürürken, uluslararası hukuka saygı göstermeye de devam edeceğiz. Kapalı Maraş'ın açılmasıyla birlikte yoğun olarak ziyaret edilen bu bölgeye Turizm Enformasyon Ofisi açılması hedeflenmektedir." dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ulaşım, teknoloji ve tarım gibi alanlarda geliştirmeyi planladıkları çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Kasım 2021'de Sucuoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Başbakan Sucuoğlu, UBP-DP koalisyon hükümetinin bakanlar kurulu listesini 5 Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuş ve Tatar bu listeyi onaylamıştı.

Cumhuriyet Meclisi'nde bu hafta yeni kurulan UBP-DP koalisyon hükümeti için güven oylaması yapılacak.