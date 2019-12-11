Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Tatar, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "spor" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafı oylayan Tatar, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını tercih etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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