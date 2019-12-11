KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Tatar, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "spor" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafı oylayan Tatar, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını tercih etti.

KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi
Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu

Son Dakika Haberleri
17:40 İçişleri Bakanlığı: HDP ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı - Son Dakika
17:40 Murat Dağı'ndaki ÇED kararı 15 gün sonra açıklanacak - Son Dakika
17:40 İran sınırından Türkiye'ye terörist geçiren HDP'li başkan suçüstü yakalandı - Son Dakika
17:40 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
17:40 Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:41:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Başbakanı Tatar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]