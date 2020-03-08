KKTC Başbakanı Tatar: AB ve BM olayları seyretmekten vazgeçmeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta 'Yeşil Hat' olarak bilinen Lokmacı Sınır Kapısı'nda Rum polisinin Türklere yönelik uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Tatar, "Rum lider Nikos Anastasiadis yönetimini protesto ediyorum. AB ve BM konuyu seyretmekten vazgeçmeli Rum liderliği nezdinde gerekli çalışmaları derhal yapmalıdır" dedi.

Başbakan Tatar, "Rum polisinin Lokmacı Sınır Kapısı'nın açılması için barışçıl bir gösteri yapan insanların üzerine biber gazı sıkması kabul edilebilecek bir davranış değildir. Bunu yaptıran Anastasiadis yönetimini protesto ediyorum. Daha önce de ifade ettiğim üzere Rum liderliği 4 sınır kapısını kapatma gerekçesi olarak koronavirüsü göstermesi inandırıcı değildir. Bunun en açık kanıtı, Anastasiadis yönetiminin söz konusu kapatma kararını, iki tarafın oluşturduğu sağlık komitesini bilgilendirmeden, konunun orada görüşülmesini sağlamadan almasıdır. Kuzey Kıbrıs'ta şu ana kadar her hangi koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" dedi.