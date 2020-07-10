KKTC Başbakanı Tatar: "Ayasofya'nın ibadete açılması kararını alan Türkiye'yi kutlarım" - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: "Ayasofya'nın ibadete açılması kararını alan Türkiye'yi kutlarım"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Ayasofya'nın ibadete açılması kararını alan Türkiye'yi kutlarım" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Ayasofya'nın ibadete açılması kararını alan Türkiye'yi kutlarım" dedi.

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Türkiye'nin Ayasofya'yı müzeden camiye çevirmesi ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kutlama mesajı yayımladı. Tatar, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirirken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu karara tepki göstermeye hakkı olmadığını vurguladı.


Başbakan Tatar, yayınladığı mesajında "Ayasofya 1453'ten beri Türktür, camidir ve aynı zamanda bir dünya kültür mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ayasofya'nın müze olarak ziyaret edilebilmesinin yanı sıra ibadete açılması kararı yerindedir ve memnuniyet vericidir. Ne Rum Yönetimi ve kilisesinin ne de başka bir devlet ya da kuruluşun bu karara tepki göstermesi bir anlam ve önem arz etmez. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de tüm inançlara saygılıdır. Kimse alınan kararı başka yerlere çekmesin. Hele hele, camilerimizi yakan, yıkan Rum kesimi buna hiç yeltenmesin. Ayasofya'nın ibadete açılması kararını alan Türkiye'yi kutlar, bu kararın insanlığa, İslam alemi ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - LEFKOŞA

Ayasofya, Türkiye, Tatar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Tatar: 'Ayasofya'nın ibadete açılması kararını alan Türkiye'yi kutlarım' - Son Dakika

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