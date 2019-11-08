Son Dakika Haberleri: - KKTC Başbakanı Tatar'dan 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel - KKTC Başbakanı Tatar'dan 10 Kasım mesajı

- KKTC Başbakanı Tatar'dan 10 Kasım mesajı

6 saat önce

- KKTC Başbakanı Tatar'dan 10 Kasım mesajıLEFKOŞA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne ilişkin özel video yayımladı.

- KKTC Başbakanı Tatar'dan 10 Kasım mesajı

LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne ilişkin özel video yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk yok edilmek istenen bir milleti ayağa kaldıran, Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmin pençesinden kurtararak bir devlet kurmasını sağlayan 20'nci yüzyılın en önemli, komutanı, devlet adamı ve inkılapçısıdır. Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk ile Türk milleti mazlum milletlerin özgürlüklerine kavuşup devlet kurmalarına da ilham kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türkleri de onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile Atatürk'ün izinden yürüyerek var oluş ve özgürlük mücadelesini vermiş kendi devletini kurmuştur. Halkımız ilelebet 'bağımsızlık benim karakterimdir' veciz sözlerinin sahibi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayacak, egemenliğinden, istiklalinden, güvenliğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nden vazgeçmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında, sevgiyle, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

- KKTC Başbakanı Tatar'dan 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:57 Kaynak: İHA
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