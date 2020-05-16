Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birligˆi'nin (AB) hala Rum yanlısı bir tutum izleyerek Kıbrıs Tu¨rk halkı ve Tu¨rkiye'nin Dogˆu Akdeniz'deki haklarını go¨rmezden gelmesinin ciddi bir vizyonsuzluk ve hukuk tanımazlık go¨stergesi oldugˆunu ifade etti.

Başbakan Tatar, AB dışişleri bakanlarınca Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamaya yazılı olarak tepki verdi.

Tatar açıklamasında, "AB'nin hala Rum yanlısı bir tutum izleyerek Kıbrıs Tu¨rk halkı ve Tu¨rkiye'nin Dogˆu Akdeniz'deki haklarını go¨rmezden gelmesi ciddi bir vizyonsuzluk ve hukuk tanımazlık go¨stergesidir." ifadesini kullandı.

AB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bas¸arısız olduğunu, u¨yelerinin dagˆılması ve peris¸an olması kars¸ısında ise etkisiz kaldığını kaydeden Tatar, Birliğin bunun giderilmesi ic¸in yogˆun c¸aba harcayacağına, klasik tarihsel hatasını su¨rdu¨rdüğünü ve Rum yanlısı tutum ortaya koymaya devam ettiğini belirtti.

Tatar, "AB dıs¸is¸leri bakanlarının son yaptıkları ortak ac¸ıklama da bundan o¨ncekiler gibi Kıbrıs Tu¨rk halkı ile Tu¨rkiye'nin Dogˆu Akdeniz'deki haklarını go¨rmezden gelen bir anlayışla kaleme alınmıs¸tır." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve Rumların iddialarının aksine, KKTC ve Tu¨rkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak Dogˆu Akdeniz'de hidrokarbon arayıs¸larını su¨rdu¨rdüğünü vurgulayan Tatar, kimsenin bunu eles¸tirme veya engelleme hakkı olmadığının altını çizdi.

"AB ne derse desin biz dogˆru bildigˆimiz yolda ilerleyeceğiz"

Tatar, Tu¨rk tarafının hidrokarbon kaynakları konusunda uzlas¸macı olduğunu ve daha önce is¸ birligˆi o¨nerdiğini hatırlatarak, Kıbrıs Tu¨rk halkının haklarını c¸igˆneyerek, tek yanlı adım atanın ise Rum tarafı olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, şunları kaydetti:

"Tu¨rk tarafının hidrokarbon aramaları konusunda defalarca o¨zel bir komite kurularak is¸ birligˆi yapılması c¸agˆrısında bulundugˆunu, bunun Kıbrıs konusunun bu¨tu¨nlu¨klu¨ c¸o¨zu¨mu¨ne de katkı sagˆlayacagˆına dikkat c¸ektigˆini go¨z ardı eden AB, Rumların yanında yer almakla Kıbrıs konusunun c¸o¨zu¨mu¨ne destek degˆil ko¨stek oluyor. AB dıs¸is¸leri bakanlarının, Rumlara Kıbrıs Tu¨rku¨'ne haksızlık yapmaktan vazgec¸mesi c¸agˆrısında bulunacak yerde Tu¨rkiye'ye c¸agˆrıda bulunması bos¸una ugˆras¸tır. AB ne derse desin biz dogˆru bildigˆimiz yolda ilerleyecek, halkımızın mes¸ru haklarını koruyacagˆız."