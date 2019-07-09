Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'ye sondaj tepkisi
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KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'ye sondaj tepkisi

28 dakika önce

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'nin iki sondaj gemisi Fatih ve Yavuz'un KKTC'nin verdiği ruhsatlarla sondaj çalışması yapmasını "kanunsuz ve endişe verici" olarak değerlendiren AB'yi eleştirdi.

KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'ye sondaj tepkisi, System.String[]
KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'nin iki sondaj gemisi Fatih ve Yavuz'un KKTC'nin verdiği ruhsatlarla sondaj çalışması yapmasını "kanunsuz ve endişe verici" olarak değerlendiren AB'yi eleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:32 
Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Ekonomi
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