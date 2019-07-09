KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'ye sondaj tepkisi
28 dakika önce
KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'nin iki sondaj gemisi Fatih ve Yavuz'un KKTC'nin verdiği ruhsatlarla sondaj çalışması yapmasını "kanunsuz ve endişe verici" olarak değerlendiren AB'yi eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:32
KKTC Başbakanı Tatar
, Türkiye
'nin iki sondaj gemisi Fatih
ve Yavuz'un KKTC'nin verdiği ruhsatlarla sondaj çalışması yapmasını "kanunsuz ve endişe verici" olarak değerlendiren AB'yi eleştirdi.
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