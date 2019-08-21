Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan Ankara'ya ilk resmi ziyaret
Son Dakika Politika Haber

KKTC Başbakanı Tatar'dan Ankara'ya ilk resmi ziyaret

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yarın Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Ankara'ya ilk resmi ziyaret, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yarın Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın sabah beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara ziyareti kapsamında Ersin Tatar'a eşlik edecek.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile yardımcısı Kudret Özersay, adadan yarın sabahki bir tarifeli uçakla ayrılacak. Ersin Tatar, Ankara'ya varışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Külliyedeki görüşmenin ardından, iki ülkenin heyetleri bir görüşme yemeğinde bir araya gelecek.

Yarınki buluşmanın Ersin Tatar'ın Ankara'ya geçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması nedeniyle Anıtkabir'i de ziyaret edecek olan KKTC Başbakanı ile beraberindeki heyet, Anıtkabirdeki anı defterini de imzalayacak.

Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından KKTC'den gelen heyet Cuma günü yavru vatana geri dönecek. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ersin Tatar, Kıbrıs, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
Ankara'da 'iş, tayin, atama ve ihale' örgütü kurmuşlar Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti Zuhal Topal'ın yarışmacıya "Senin mevlidine geleceğim" demesi tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan Ankara'ya ilk resmi ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]