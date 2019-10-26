Son Dakika Haberleri: Kktc başbakanı tatar'dan asker selamı
Son Dakika Güncel Kktc başbakanı tatar'dan asker selamı

Kktc başbakanı tatar'dan asker selamı

13 dakika önce

KKTC Başbakanı Tatar'dan asker selamıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türk milletinin birçok fedakarlıkla bugünlere geldiğini, Kıbrıs'ta da bugün Kıbrıs Türk halkı huzur ve barış içindeyse bu fedakarlıklar sayesinde olduğunu belirterek,...

KKTC Başbakanı Tatar'dan asker selamı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türk milletinin birçok fedakarlıkla bugünlere geldiğini, Kıbrıs'ta da bugün Kıbrıs Türk halkı huzur ve barış içindeyse bu fedakarlıklar sayesinde olduğunu belirterek, Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir dedi.

Tatar, KKTC Güv.K.K Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya Şubesinin müşterek hazırladığı Resim Sergisinin açılışında açıklamalar yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını, bölge barışı ve bölge güvenliği için başarılı bir harekat oluğunu belirten Başbakan Tatar, Ne mutlu Türk'üz ve bu topraklarda yaşıyoruz. Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir şeklinde konuştu.

ASKER SELAMI VERDİ

Tatar, Ada'ya ilk gelen Türk Alayı ile ilgili bir anısını da anlatarak, 6 yaşında burada asker selamını verdim, hala daha aynı selamla buradayım dedi ve konuşmasını asker selamı vererek bitirdi.

Kktc başbakanı tatar'dan asker selamı

Kıbrıs, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladı Erdoğan'a yapılan "Aidat" hatırlatması salondaki herkesi güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının "Yasa çıkacak mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kktc başbakanı tatar'dan asker selamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]