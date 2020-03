KKTC Başbakanı Tatar'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bu coğrafyanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin selameti için, barış ve huzurumuz için Türkiye'nin güçlü olması lazım." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Tatar, tarihi Kayseri Kalesi'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı değerlendirdi.

Mehmetçiğe başarılar dileyen Tatar, şunları kaydetti:

"Tüm dualarımız onlarla. Türkiye'ye yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Önemli olan Türkiye'mizin güvenliği, Türk milletinin bekası. Bu coğrafyanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin selameti için, barış ve huzurumuz için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Dolayısıyla dualarımız Türkiye ile. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de Kıbrıs'ta çok üzüldük, çok acı çektik. Türk ulusuna başsağlığı diliyoruz, hepimizin başı sağolsun. Bu uzun vadeli bir mücadele. Türk milleti de bu mücadelesini vermektedir. Kıbrıs'ta da biliyorsunuz yıllardır bir mücadele veriyoruz. Tarihten gelen haklarımızın korunması adına mücadele ediyoruz."

Doğu Akdeniz

Tatar, Doğu Akdeniz'de hakların korunması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Burada atılacak adımların önemine dikkati çeken Tatar, "Çünkü günün sonunda büyük uluslararası çıkarlar, ulusal menfaatler söz konusudur. Son zamanlarda Doğu Akdeniz'deki bazı çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda yapılan hamleler, son olarak Libya ile yapılan anlaşma, bütün bunlar Doğu Akdeniz'deki haklarımızın daha da perçinlenmesi için, korunması için atılan çok önemli adımlardır. Dolayısıyla biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bütün bunları yakından izliyoruz. Halklarımızın menfaatlerini korumak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek durumundayız." diye konuştu.

Mustafa Akıncı'nın sözleri

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, Kıbrıs'ta 26 Nisan'da bir cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu hatırlattı.

Kendisinin de aday olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

"O da aday, ben de adayım. Dolayısıyla bütün bunları halk değerlendirecektir. Benim siyasetim her zaman Türkiye ile beraber hareket etmek, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmaktır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmuştur. Sadece 1974'te değil, ondan öncesinde de. Kıbrıs Türk'ü emperyalist güçlere karşı Rum, Yunan ikilisine karşı kahramanca bir diriliş mücadelesi vermiştir. Her zaman Türkiye bizim yanımızda olmuştur, bir daha Kayseri'den Türk milletine olan bağlığımızı ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Çok da şehitler verilmiştir. 1960 anlaşmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkına dayalı ilk şehit olan pilotumuz Cengiz Topel garantörlük hakkından dolayı Türk pilotları Kıbrıs'ın semalarında uçabilmiştir, mücahitlerimizi Erenköy'de koruyabilmiştir. Türkiye, 1974'te de hakkını kullanarak adaya müdahale etmiştir. Kıbrıs Türk halkını, soydaşlarını korumak için. 1983 yılında kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın girişimiyle bir cumhuriyet kurulmuştur. Bu cumhuriyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Biz aynı milletin evlatları, aynı millet iki devlet.. bu anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz. Bütün bu manevi değerlere, ulusal çıkarlarımıza önem veriyoruz. Kıbrıs'ta da onurlu bir yaşam mücadelesi veriyoruz."