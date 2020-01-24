KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımladı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında, "Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah, Türkiye'mizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Elazığ, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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