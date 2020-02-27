KKTC Başbakanı Tatar'dan kandil mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar'dan kandil mesajı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan kandil mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tatar yayınladığı mesajla Regaip Kandili'nı kutladı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan kandil mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tatar yayınladığı mesajla Regaip Kandili'nı kutladı.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yayımladığı Regaip Kandili mesajında, "İçinde bulunduğumuz üç aylarda Regaip Kandili'ni karşıladığımız bu mübarek gün ve gecede dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkması en büyük temennimizdir. Mübarek Regaip Kandili'nde, bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam Alemi'nin üç aylar ve Regaip Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mübarek Regaip Kandili'nin halkımıza, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - LEFKOŞA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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