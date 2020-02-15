KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: "Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin... - Son Dakika
Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: 'Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin... - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: "Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin...

6 saat önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Kapalı Maraş Açılımı' toplantısında açıklamalarda bulunarak, "Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması:

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Kapalı Maraş Açılımı' toplantısında açıklamalarda bulunarak, "Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir" dedi.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen 'Kapalı Maraş Açılımı' toplantısında basına açıklamalarda bulundu. Başbakan Tatar, "Bu sabah böyle önemli bir toplantının himayemizde düzenlenmesi övünç kaynağımızdır. Kıbrıs meselesi bağlamında hükümetimiz güven oyu olduktan sonra Dışişleri Bakanımız Kudret Özersay ile birlikte gündemimize gelen ilk konu Kapalı Maraş meselesiydi. 45 yıldır devam eden müzakereler sonuç elde var sıfır. Kapsamlı bir çözümü belirlemeden önce Maraş'ı eski sakinlerine ve topluma açabilecek şekilde bir adım attık" dedi.


"Çalışmaları dünyaya anlatmak önemli"


Çalışmaların sürdüğüne değinen Tatar, "Federal çözümden bir umut beklenemediği, alternatiflerin de artık müzakere masasına gelmesi gerektiğini belirtiyoruz. Maraş ile ilgili çalışmalara detaylara inerek devam ediyoruz. Çalışmalarımızı dünyaya anlatabilmek önemlidir. Sıkıntılara maruz kalmamak için planlı yapmak çok önemlidir. Türkiyemizin yetkililerine çok teşekkür ederim. Biz burada bu çalışmaları sürdürürken sizlerin teknik siyasi hukuki desteğine ihtiyacımız vardır. Güvenlik konseyi kararlarına da çok ters düşmeden alacağımız kararlarla Kıbrıs Türkü'ne bir açılım getirebilmek önemlidir" dedi.


"Futbol oynarken topun kapalı Maraş'a gittiğini bile gördüm"


Kapalı Maraş'ın ayrı bir yerleşim yeri olmadığını söyleyen Tatar, "Ben kapasiteyi görüyorum buradan. Bu kapasiteyle çalışmaların ortaya konulması çok önemlidir. Bizlerle birlikte olan değerli insanlara KKTC Başbakanı olarak teşekkür ediyorum. Önemli olan başarabilmektir. İnanabilmektir. KKTC'nin gelişmesine katkı koyabilmek. Burası Mağusa'nın bir parçası gibidir. Futbol oynanırken topun Kapalı Maraş'a gittiğini bile gördüm. Maraş'ın ayrı bir bölge ayrı bir yerleşim yeri olmadığını görüyoruz. Siyasiler olarak birçok kahveye gidip sohbet ediyoruz. Kapalı Maraş kelimesi bizi irite ediyor" diye konuştu.


"Artık herkes Kıbrıs sorununu biliyor"


Herkesin Kıbrıs meselesini bildiğini aktaran Tatar, "Bu toplantıyı çok önemsiyorum. Kıbrıs Türk halkına yapılan kısıtlamaları öfkeyle ve tepkiyle kınadığımızı belirtmek istiyorum. İngiltere'de milletvekilleriyle gittim, buldum ve görüştüm. Şimdi herkes Kıbrıs meselesini biliyor. Kıbrıslı Türkleri ne kadar atılım yaptığını ne kadar iyi niyetli olduğunu herkes biliyor. Karşı taraftan ret gördüğümüzü herkes biliyor. Maraş açılımı önemli bir kavşaktır. KKTC ekonomisine de çok şeyler katacaktır diye düşünüyoruz. Bu kadar sene bu kadar haksızlıklarla ve telin ayırdığı bu toprakları tekrardan KKTC'ye kazandırmak önemlidir. Günün sonunda siyaset politika heyecan ve duygu istiyor. Onun için ben duygulanıyorum. Hep birlikte önemli bir toplantıya büyük bir projeye imza atacağız. İnsan hakları bakımından 45 yıldır kapalı olan. Onlar da gelebilecek yerleşebilecek. Eski sakinleri. Orada bir sıkıntı ön görmüyoruz. Yeter ki inanalım. Halkın da hazır olduğu bir ortamda bunu gündeme getirmek çok önemlidir. Kıbrıs Türküne büyük haksızlıklar yapılmıştır. Rum tarafı hidrokarbon krizinde bizi bir kez daha dışladı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri mavi vatan dediğimiz çok önemlidir. Artık kapalı Maraş'ın açılabileceği bir noktaya geldiğimizi paylaşmak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka hayırlara vesile olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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