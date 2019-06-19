Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan "kararlılık" vurgusu
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KKTC Başbakanı Tatar'dan "kararlılık" vurgusu

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "hükümetinin Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde, Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' deme kararlılığında olduğunu" bildirdi.

KKTC Başbakanı Tatar'dan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "hükümetinin Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde, Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' deme kararlılığında olduğunu" bildirdi.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak temel hedeflerinin Kıbrıs konusunda halkın meşru hak ve çıkarlarının korunması olduğunu vurguladı.
Tatar, "Hükümetimiz, ana vatan Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' demek kararlılığındadır. Bunun için de uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde proaktif politika izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Rum tarafının açıklamaları, istemleri ve izlediği politika yüzünden Kıbrıs konusuna federal bir çözüm bulunmasının mümkün olmadığını belirten Tatar, açıklamasında "Bu durumu değerlendiren hükümetimiz bir yandan Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devletli çözümü gündeme taşırken, diğer yandan da Maraş konusunda bir açılım yapmayı uygun görerek harekete geçmiştir." ifadelerine yer verdi.
Tatar, Maraş'ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması için ilk etapta bir envanter çalışması gerçekleştirileceğini aktararak, "Bu arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Cumhurbaşkanı ve siyasal partilerimiz konu ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Maraş'ın açılması gündeme geldiğinde ise mutlaka vakıf malları ile eski sahiplerinin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Daha yolun başında olduklarını kaydeden Tatar, "Halkımızın çıkarları için çalışan bir hükümet söz konusudur ve hepimizin amacı bu olduğuna göre, spekülasyonlara başvurmanın, gereksiz tartışmalar yaratmanın bir anlamı ve yararı yoktur." yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Tatar, Kıbrıs, Güncel
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