Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan 'kararlılık' vurgusu
Son Dakika Ekonomi Haber

KKTC Başbakanı Tatar'dan 'kararlılık' vurgusu

1 saat önce

KKTC Başbakanı Tatar, "Hükümet Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' deme kararlılığındadır" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar'dan 'kararlılık' vurgusu, System.String[]
KKTC Başbakanı Tatar, "Hükümet Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü'nün aleyhine kullanmasına 'dur' deme kararlılığındadır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:08 
türkiye, hükümet, tatar, kıbrıs, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:30:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan 'kararlılık' vurgusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]