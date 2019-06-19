Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan "Maraş açılımı" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

KKTC Başbakanı Tatar'dan "Maraş açılımı" açıklaması

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, hükümetin Maraş ile ilgili açılımının Türkiye'nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.

KKTC Başbakanı Tatar'dan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, hükümetin Maraş ile ilgili açılımının Türkiye'nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Radyo Vatanda "Serbest Kürsü" programına konuk olan Başbakan Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar bulundu.

Başbakan Tatar, Maraş konusunun bir açılım olduğuna dikkat çekerek, burasının her zaman gündem olduğuna vurgu yaptı.
Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin bu açılımı beraberinde getirdiğini söyleyen Başbakan, keşif çalışması yapılacağını, bilgi eksikliklerinin giderileceğini söyledi ve Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da devrede olacağının altını çizdi.
Maraş'ın KKTC içinde bir bölge olduğunu vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Maraş bizim topraklarımız içindedir ve orayı koruyan da bizim ordumuzdur. Türkiye'nin bilgisiyle bu yola girilmiştir. Kıbrıs'ta federal zeminli bir anlaşma zemini kalmamıştır. Müzakere masasına oturulacaksa yeni alternatiflerle oturulacaktır. Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır ve iki ayrı bir devlet temelinde sürdürülebilir bir anlaşmaya vardır. Bu saatten sonra kimse Kıbrıs Türkü'nü bir ortaklık cumhuriyetine itemez. Kıbrıs Türkü'nün buna onay vereceğini düşünmüyorum."
Maraş adımının hükümetin kararı olduğuna dikkati çeken Başbakan Tatar, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bilgi verileceğini de kaydetti.

Tatar, doğal zenginliklerin paylaşımı konusuna da değinirken, "Rumlar buna uymuyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları vardır. Yavuz ve Fatih gemileri bizim bölgelerimizde araştırma yapıyor. Türkiye hukuk içerisinde hareket ediyor. Rumların bunu hazmetmesi gerekiyor." diye konuştu.
Başbakan, "Türkiye, Kıbrıs konusunda bir bütündür. Kıbrıs Türkü'ne sahip çıkan bir politikaları var. Türkiye'nin desteği olmadan Kıbrıs davasını savunmak mümkün değildir. Türkiye ile birlikte hareket ettiğimizi böyle bir zamanda göstermek bizim için çok önemlidir." dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını bildirmişti.
KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:53 Kaynak: AA
Tatar, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan "Maraş açılımı" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]