KKTC Başbakanı Tatar'dan Mersin şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mersin'de 4 askerin şehit olduğu kazanın ardından taziye mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs'a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin'de kaza yapması sonucu 4 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Tatar yayınladığı taziye mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan 2 şoför ve 4 Mehmetçiğimizin şehit olmasını, 10'u ağır olmak üzere çok sayıda Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim kazada kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA