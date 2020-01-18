KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

30 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA), 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için "Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine...

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA), 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için "Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Başbakan Tatar, mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum."

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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