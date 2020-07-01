KKTC Başbakanı Tatar'dan Rum tarafına Doğu Akdeniz'de barış ve iş birliği çağrısı Açıklaması - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rum tarafına Doğu Akdeniz'de barış ve iş birliği çağrısı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de herkesin faydasına olacak bir barış ve iş birliğinin, ancak Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin bölgedeki haklarının kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de herkesin faydasına olacak bir barış ve iş birliğinin, ancak Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin bölgedeki haklarının kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

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Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Tatar, yaptığı yazılı açıklamda, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir Yunan televizyonuna söylediklerini değerlendirdi.

Anastasiadis'in bölgede yaşanan gelişmeleri doğru değerlendiremediğini vurgulayan Başbakan Tatar, "Rum lider ne yazık ki bir türlü Avrupa Birliği'ni kullanarak Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki haklarını gasbedebileceği rüyasından uyanıp, akıl mantık yolu olan Kıbrıs Türk tarafı ile iş birliğine yanaşmıyor." ifadesini kullandı.

Rum tarafının Doğu Akdeniz'de iş birliği önerilerine olumlu yanıt vermekten kaçındığı ve Türkiye'nin saldırgan bir tutum izlediğini ileri sürerek Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı kışkırttığını kaydeden Tatar, "Oysa bölgedeki gerçek saldırgan ve uzlaşmaz taraf kendileridir. Türkiye ve bize karşı şer ittifakları kurma çabası içinde olan Rum tarafı ile Yunanistan'dır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisi ve bizim uluslararası hukuktan, anlaşmalardan doğan haklarımızı korumaktadır ve doğru yoldadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve eşit egemenlik haklarına sahip iki ayrı halk olduğunun gerçeğinin kimsenin inkar edemeyeceğinin altını çizen Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'de herkese yarar sağlayacak gerçekçi bir barış ve iş birliği, ancak Kıbrıs Türkü ve Türkiye'nin haklarının kabul edilmesiyle mümkündür." ifadesine yer verdi.

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar'dan Rum tarafına Doğu Akdeniz'de barış ve iş birliği çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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